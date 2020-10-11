США "помогут" Болгарии стать врагом России

Соединенные Штаты собрались оказать военную помощь Болгарии, однако за благовидными планами скрываются зловещие намерения. С большой степенью вероятности можно утверждать, что США готовят Болгарии статус нового врага России, отмечает "Дума".

Главы министерств обороны США и Болгарии подписали дорожную карту. Документ отражает план сотрудничества в военной сфере на десять лет. В частности, Вашингтон пообещал помочь с переоснащением болгарской армии и охраной Черноморского региона.

Издание отмечает, что усиление боеготовности направлено не на защиту Болгарии, но для использования против России. Другими словами, Америка намеревается модернизировать чужую армию для иностранных конфликтов.