России рекомендовали перенять опыт Китая в запрете иностранных соцсетей

Иностранные интернет-ресурсы, не соблюдающие российское законодательство, на территории страны нужно заблокировать, последовав примеру Китая. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий считает, что если иностранные сайты не начнут соблюдать российское законодательство, то их функционирование в стране необходимо прекратить. Поэтому опыт Правительства Китая в сфере интернета он находит образцовым для России, так как там заблокированы зарубежные соцсети, в том числе YouTube и Facebook.

"РФ также следует прицельно заняться своим интернет-пространством, коль скоро оно является столь важным аспектом в жизни наших сограждан, и выделять на него пропорциональное его важности количество финансовых ресурсов", — заявил лидер национально-освободительного движения.

При этом депутат рекомендует поддерживать отечественных провайдеров и блогеров, а также кардинально менять систему, разработав совершенно новую и национально ориентированную версию. Ключевым в данной ситуации является фактор идеологии, которую тоже необходимо подготовить.