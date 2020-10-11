Экс-канцлер ФРГ Шредер подал иск против Bild из-за интервью Навального

Блогеру Алексею Навальному перепадет от его "хозяев" после суда по иску экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера к таблоиду Bild, заявил главред немецкого издания World Economy Александр Сосновский.

Навальный в интервью Bild обвинил Шредера в получении "тайных платежей" от российского правительства. Блогер не привел никаких фактов и доказательств, заявив, что это его личное мнение.

Экс-канцлер ФРГ намерен подать в суд на медиакорпорацию Axel Springer SE, в которую входит издание Bild. Главред World Economy Александр Сосновский объяснил, почему иск направлен против концерна, а не Навального.

"Навальному уже перепадет от его "хозяев"", — заявил Сосновский.

Блогер после выхода из комы дал несколько интервью, в том числе для YouTube-канала "Вдудь". Журналисты и общественные деятели, выразившие свое мнение относительно инцидента с Навальным, подверглись буллингу со стороны основателя ФБК (признан иноагентом). Блогеру Айзе Долматовой после травли в Сети пришлось удалить пост, в котором она рассказала о несостыковках в версии об отравлении Навального.