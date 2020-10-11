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17:10   11 Октября 2020
Общество

Пострадавшая при взрывах на складе под Рязанью женщина скончалась

Пострадавшая при взрывах на складе под Рязанью женщина скончалась

Женщина, пострадавшая при взрывах на территории складов с боеприпасами в Рязанской области, скончалась в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Пациентку привезли в реанимацию областной клинической больницы из Скопина в крайне тяжелом состоянии. Женщина находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за ее жизнь, но вчера пострадавшая скончалась.

Информацию о ее смерти подтвердил заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

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Автор: Василий Пименов
#женщина #взрывы #склад #рязанская область

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