Пострадавшая при взрывах на складе под Рязанью женщина скончалась

Женщина, пострадавшая при взрывах на территории складов с боеприпасами в Рязанской области, скончалась в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Пациентку привезли в реанимацию областной клинической больницы из Скопина в крайне тяжелом состоянии. Женщина находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за ее жизнь, но вчера пострадавшая скончалась.

Информацию о ее смерти подтвердил заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.