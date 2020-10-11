17:10 11 Октября 2020Общество
Пострадавшая при взрывах на складе под Рязанью женщина скончалась
Женщина, пострадавшая при взрывах на территории складов с боеприпасами в Рязанской области, скончалась в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Пациентку привезли в реанимацию областной клинической больницы из Скопина в крайне тяжелом состоянии. Женщина находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за ее жизнь, но вчера пострадавшая скончалась.
Информацию о ее смерти подтвердил заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.