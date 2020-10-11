Глава МИД Армении посетит Москву с официальным визитом

Посол Армении в Москве Вардан Тоганян сообщил, что министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян 12 октября прибудет в Москву с официальным визитом, сообщает ТАСС.

Тоганян подчеркнул, что о визите было объявлено еще на прошлой неделе, до того как все участники конфликта в Нагорном Карабахе заключили мирное соглашение о полном прекращении огня в регионе.

Посол также отметил, что не исключает контактов министра с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Однако точной информацией по этому поводу он не располагает из-за спешки в подготовке встречи. Посол уточнил, что через некоторое время появится точное понимание, состоятся переговоры с сопредседателями или нет.