Аналитик Кедми указал на решение карабахского конфликта

Военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми рассказал, в чем заключается реальное решение проблемы Нагорного Карабаха, сообщает издание "Украина.ру".

Исходя из того, что ранее конфликтующим сторонам удалось прийти к мирному соглашению по итогам переговоров в Москве, аналитик считает, что оспариваемые территории разделят.

Каждый из участников конфликта получит какую-то часть, но никто не получит всего, заявил он. Эксперт уточнил, что Нагорный Карабах с армянским населением останется Армении. А Азербайджан в свою очередь заселит остальные семь районов, прилегающие к Карабаху, своими гражданами, которые сбежали оттуда в ходе предыдущей войны 20 лет назад.

По мнению эксперта, такой сценарий до конца не удовлетворит ни одну из сторон конфликта, но решит проблему.