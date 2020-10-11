Профессор Давыдов рассказал об американских попытках подменить историю

Японцы винят в ядерной атаке на свои города СССР, рассказал профессор Станислав Давыдов. Доктор исторических наук говорит о переписывании истории таким образом, передает "ПолитНавигатор".

Профессор рассказал, что сегодня американцы говорят о единоличной победе без помощи СССР, что не соответствует действительности. По мнению Давыдова, США прогнозировали потери около 1,5 миллиона солдат и до 2 лет войны для победы над Японией, когда Советский Союз справился с этим за 11 дней.

Эксперт отметил, что в настоящее время вопрос о фальсификации исторических фактов стоит остро, поэтому профессиональным историкам нужно уметь различать попытки подмены.