Верующие потребовали у археологов прекратить раскопки в Северной Осетии

Осетинские верующие потребовали остановить археологические раскопки могильника XII–XV веков около Нузальской часовни в Северной Осетии из-за нарушения древних традиций, передает телеканал "360".

Последователи традиционной веры обвинили археологов в издевательстве над памятью предков. Также они попросили прекратить работы на других могилах и вернуть останки захороненных, чтобы можно было провести погребение с ритуалом, сообщает телеканал "360".

Нузальская часовня является памятником архитектуры и истории федерального значения. Она находится в селении Нузал Алагирского района. Захоронения представляют серьезный научный интерес. После проведения археологических работ, изъятые останки будут заново захоронены. Раскопки проводят в рамках госконтракта с министерством культуры и при поддержке Института истории и археологии Северной Осетии, отметил организатор экспедиции Петр Павлов.