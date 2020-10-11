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16:34   11 Октября 2020
Происшествия

Источник загрязнения реки Ангара попал на видео

Источник загрязнения реки Ангара попал на видео

Видео с цистерной, из которой топливо попало в Ангару, появилось в интернете. Ролик опубликовал СК РФ.

По данным ведомства, не менее 500 литров дизельного топлива попало в реку, причиной стал разрыв емкости. На кадрах видно, что на месте работают следователи, которые осматривают место инцидента. Также сотрудники ведомства допросили руководителей и провели обыск в организации, которая владеет баржей с цистерной.

По факту случившегося в Кежемском районе Красноярского края заведено уголовное дело. Введен режим ЧС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ск рф #топливо #ангара

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