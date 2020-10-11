16:25 11 Октября 2020Политика
Протест "Украина без Кучмы" стал единственным полезным майданом в стране
Начавшаяся в конце 2000 года акция протеста "Украина без Кучмы" оказалась единственной в истории страны, которая принесла хоть какую-то пользу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал правозащитник Владимир Чемерис.
Протестующие требовали, чтобы президент Украины Леонид Кучма, глава МВД Юрий Кравченко и генпрокурор страны Михаил Потебенько ушли в отставку. Впервые в истории Незалежной участники акции выступали за перемены в сфере внутриукраинских социальных, политических и экономических отношений.
Протест "Украина без Кучмы" продемонстрировал обществу, какие требования нужно выдвигать, отметил Чемерис. Последние два майдана хоть и привели к отставке президентов, но вызвали огромное разочарование в обществе, подчеркнул эксперт.