Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:04   11 Октября 2020
Политика

Милиция Минска применила водометы против протестующих

Милиция Минска применила водометы против протестующих

Минская милиция использовала светошумовые гранаты и водометы против протестующих на несанкционированной акции, заявили в ГУВД Минска. Об этом пишет РИА Новости.

Толпа людей собралась в центре столицы Республики Беларусь на несанкционированном мероприятии. Против демонстрантов применили водометы и светошумовые гранаты, сообщила официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич. По словам Ганусевич, задержали более 20 протестующих.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#минск #протесты #милиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров