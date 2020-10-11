Милиция Минска применила водометы против протестующих

Минская милиция использовала светошумовые гранаты и водометы против протестующих на несанкционированной акции, заявили в ГУВД Минска. Об этом пишет РИА Новости.

Толпа людей собралась в центре столицы Республики Беларусь на несанкционированном мероприятии. Против демонстрантов применили водометы и светошумовые гранаты, сообщила официальный представитель ведомства Наталья Ганусевич. По словам Ганусевич, задержали более 20 протестующих.