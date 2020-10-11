Пашинян напомнил о признании права Карабаха на самоопределение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к мировому сообществу и напомнил о признании права Нагорного Карабаха на самоопределение. Об этом политик сообщил в Facebook.

По словам Пашиняна, это должно стать всемирным движением. Если такое право не признают правительства государств, то это могут сделать отдельные личности, организации или народы, отметил премьер-министр.

К своему сообщению в Facebook политик прикрепил фото с акций в поддержку Карабаха. В разных уголках мира армянский народ показывает всем единство и силу духа, подчеркнул он.

Обострение ситуации в НКР произошло 27 сентября, когда Азербайджан и Армения начали атаковать друг друга. С обеих сторон есть жертвы среди мирного населения.