Бизнес-эксперт перечислила способы повышения продаж

Повысить конкурентоспособность бизнеса можно без значительных затрат даже в условиях кризиса. Об этом рассказала журналистам эксперт по клиентскому сервису и практикующий психолог Татьяна Цветкова.

По ее словам, увеличить продажи можно, научившись понимать ожидания покупателей и предвосхищать их. Для этого нужно составить сервис-обещание, которое позволит сформировать реалистичные ожидания от взаимодействия с потребителями, объяснила эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня".

Помимо этого, следует следить за коммуникацией бизнеса с клиентами через сотрудников. Цветкова рекомендует составить портрет и мотивационную карту подчиненных, изучить их компетенции и в случае необходимости обучить их. По мнению эксперта, предпринимателям стоит также обратить внимание на бизнес-схемы, которые максимально элегантно помогают улучшить результаты работы клиентского сервиса.

Эксперт призывает бизнесменов взглянуть на свое дело глазами клиента. Она предлагает создать для этого карту клиента, которая бы наглядно иллюстрировала весь его путь от идеи приобрести товар или услугу в первый раз до повторной покупки. После того, как покупатель обратится в компанию во второй раз, он станет ее фанатом и будет советовать ее друзьям и знакомым, добавила Цветкова.