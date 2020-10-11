Путин рассказал о подарках от своих внуков в день рождения

Внуки в день рождения дарят президенту России Владимиру Путину поделки и рисунки. Об этом российский лидер рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он подчеркнул, что всегда ждет поздравлений от близких, друзей, детей и внуков. Где бы он ни был, они всегда с ним свяжутся и себя как-то проявят, поделился Путин.

7 октября 2020 года российский лидер отпраздновал свой день рождения. Путину исполнилось 68 лет. Отмечается, что на высокопоставленных должностях он находится уже более 20 лет.

Передача "Москва. Кремль. Путин" транслируется по телеканалу "Россия-1". Благодаря этому проекту можно увидеть небольшой отчет о работе российского президента.