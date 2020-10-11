Дипломатия в СИЗО. К чему приведет встреча Лукашенко с оппозицией?

Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с арестованными белорусскими оппозиционерами 10 октября. Антураж отнюдь не дипломатический, в отличие от целей президента. Казенная комната с белыми стенами, букет цветов на круглом переговорном столе и таблички с именами каждого — все официально.

«Конституцию на улице не напишешь», — сказал Лукашенко членам так называемого объединенного штаба оппозиции.

Среди присутствующих: глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, его сын Эдуард, координатор штаба Юрий Воскресенский, белорусский политтехнолог Виталий Шкляров и член президиума «Координационного совета оппозиции» Лилия Власова.

Последняя и вовсе профессиональный «переговорщик», то есть медиатор — независимый посредник между сторонами для урегулирования конфликта до суда. Но на встрече с Лукашенко в СИЗО она не по работе: в конце августа активистку задержали сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. В ее доме прошел обыск.

«Медиативная практика Лилии началась в 2011 году. За это время Лилия Власова провела около 200 медиаций, 85% из которых успешно окончились достижением соглашения», — сказано на сайте организации, с которой сотрудничала Власова.

Неизвестно, закончилась ли достижением соглашения встреча Лукашенко с оппозицией и какую роль сыграла в ней медиатор, но разговор длился четыре с половиной часа. Содержание беседы пока не раскрывается. Президент страны хотел «услышать мнение всех».

Телеграм-канал Пул Первого публикует фрагмент встречи Лукашенко с оппозиционерами. pic.twitter.com/K0QwHRKVCb — Телеканал 360° (@360tv) October 10, 2020

Адвокат Бабарико Александр Пыльченко нагнал еще больше интриги: он отметил в разговоре с РБК, что прошедшая встреча интересна «при любых вариантах» и призвал дождаться официальных комментариев. При этом практически никто из оппозиционеров не знал о готовящемся диалоге, а рассказывать об уже прошедшем не планируют. Все держится в секрете. Пока.

«Я думаю, что в понедельник уже все прояснится. Я считаю, что это хороший, положительный знак, это начало диалога — то, чего не хватало нам в последнее время. Ничего не делается просто так», — рассказал РБК адвокат Шклярова Антон Гашинский.

С одной стороны, время для переговоров еще не утеряно окончательно, с другой стороны — конфронтация между протестующими и руководством страны значительно усугубилась с конца августа. «Политика Сегодня» спросила у политолога Наталии Елисеевой, насколько эффективным для урегулирования внутриполитической ситуации окажется этот шаг Лукашенко навстречу оппозиции. Эксперт считает, что белорусский президент припозднился.

«Это нужно было делать сразу после выборов, до закрытой инаугурации, и не делать всех этих ошибочных шагов. Смысл этой встречи с учетом прошедшего времени не понятен, это будто действие "для галочки": встретился, поговорили, к чему-то пришли», — поделилась мнением политолог.

Встреча в СИЗО будет воспринята белорусами не совсем так, как планировалось самим Лукашенко, его штабом и советниками, полагает Елисеева. «Круглый стол» с оппозицией может быть расценен как «слабость» главы государства.

«Это может выглядеть сейчас как то, что Лукашенко можно "прогнуть", хотя я предполагаю, что такой цели он не преследовал. Время выбрано не совсем удачно. С учетом прошедшего времени, этого делать вообще не нужно было», — считает собеседница ПС.

Впрочем, отнюдь не слабость, а жесткая решительность Лукашенко переломить протест и стала следствием того, что лидеров оппозиции он навещает в СИЗО, а не на воле. В конце августа Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело по 361 статье УК Белоруссии — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы, а если действия совершались с использованием СМИ и интернета (иначе в нынешний век никак) — до пяти лет.

Не лучшей идеей считает Елисеева и разговор президента «с народом» через конкретных оппозиционеров, не столько представляющих мнение протестующих, сколько субъективное, личное. А вот встреча с митингующими была бы уместна, предполагает политолог.

«Понятно, что президент слышит людей, слышит народ. Но с учетом всех прошедших событий встреча с оппозицией смысла особо не имела. А вот выходить к людям — да, собирать митинг — да. Можно было сыграть на том, что он вышел к согражданам. Когда было столько обвинений в адрес правоохранительных органов Белоруссии в превышении полномочий — вряд ли встреча с оппозицией что-то изменит. Это не снизит накал, но и не увеличит его», — заключила эксперт.

Лидера белорусского протеста, чье имя больше остальных «на слуху», за столом переговоров не оказалось. Речь идет о Светлане Тихановской, объявленной в розыск и в Белоруссии, и в России — а вскоре, может, в других странах СНГ.

Девушка координирует митинги из соседней Литвы и на родину в ближайшее время возвращаться не собирается, провозгласив себя «единственным легитимным президентом» страны — в этом неформальном статусе она встречается с европейскими главами, просит инвестиционную поддержку, помощь «независимым медиа» и «гражданским организациям».

Настоящий белорусский президент к мнению партнеров из Евросоюза о ситуации в Белоруссии относится с куда большим скепсисом, чем Светлана — и вводит ответные санкции.