Путин рассказал, как хорошие отношения между лидерами влияют на политику

Хорошие отношения между главами государств помогают решать даже сложные проблемы в большой политике, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Политик обязан отстаивать интересы собственной страны, подчеркнул глава государства в интервью. В большой политике "не должно быть друзей", но это не означает, что отношения между лидерами стран должны быть плохими.

Хорошие отношения между людьми всегда положительно влияют на решение того или иного вопроса, а плохие, наоборот, осложняют работу. Тем не менее политик, представляющий страну, должен думать в первую очередь о ее интересах, резюмировал Путин.