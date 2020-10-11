Политолог Корнилов: Украине нужно срочно спасать людей с помощью вакцины РФ

Киеву нужно принять российскую вакцину "Спутник V" для спасения украинского народа. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в комментарии для "ПолитРоссии".

Специалист подчеркнул, что Украина всячески старается игнорировать, что РФ уже изобрела препарат против коронавирусной инфекции и он проходит последний этап проверки. Зеленский ездит в Бельгию и Великобританию, чтобы договориться о некой "европейской вакцине", однако все, что ему нужно, это попросить "Спутник V" у России, сказал политолог.

Он также добавил, что РФ неоднократно предлагала Киеву доступ к препарату. Владимир Путин уже давно заявил, что Российская Федерация готова предоставить его жителям Украины, ведь они не чужие люди.

"И мы заботимся о том, чтобы эти люди жили и были здоровыми", — заявил Владимир Корнилов.

Политолог подчеркнул, что об этом говорилось и депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, который передал российское предложение украинской власти. Но Киев просто оказался к этому не готов, заключил эксперт.