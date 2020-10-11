Выборы президента Таджикистана официально признаны ЦИК состоявшимися

Выборы президента Таджикистана официально признаны состоявшимися Центризбиркомом республики, об этом в эфире государственного телевидения объявил глава ведомства Бахтиер Худоерзода, пишет ТАСС.

Явка избирателей на 13:00 по московскому времени превысила 50% и составила 70,7%, отметил Худоерзода. Проголосовало более 3,4 миллиона избирателей.

"Это количество проголосовавших является основанием считать выборы состоявшимися", — рассказал глава комиссии.

Для проведения выборов были созданы все условия, в частности организовано более 3,3 тысячи избирательных участков. Еще 39 участков для голосования работают на территории 29 стран, добавил он. В списки избирателей включено более 4,9 миллиона граждан.

На пост президента Таджикистана претендуют пять кандидатов, выиграет выборы тот, кто наберет более 50% голосов избирателей.