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14:43   11 Октября 2020
Общество

СК возбудил уголовное дело из-за разлива дизельного топлива в Ангару

СК возбудил уголовное дело из-за разлива дизельного топлива в Ангару

Следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России Красноярского края возбудил уголовное дело из-за разлива дизельного топлива в Ангару. Об этом сообщили на сайте ведомства.  

Дело завели по части 1 статьи 247 УК РФ "Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде".

Следствие считает, что 2 октября в 196 километрах от города Кодинска Кежемского района прорвало баржу с дизельным топливом "Приангарского ЛПК" из-за износа цистерны.

 

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Автор: Руслан Неглинный
#ангара #нефтепродукты #Приангарский ПК

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