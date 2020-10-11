СК возбудил уголовное дело из-за разлива дизельного топлива в Ангару

Следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России Красноярского края возбудил уголовное дело из-за разлива дизельного топлива в Ангару. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Дело завели по части 1 статьи 247 УК РФ "Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде".

Следствие считает, что 2 октября в 196 километрах от города Кодинска Кежемского района прорвало баржу с дизельным топливом "Приангарского ЛПК" из-за износа цистерны.