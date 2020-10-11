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14:20   11 Октября 2020
Политика

Лавров и Чавушоглу переговорили о ситуации в Карабахе

Лавров и Чавушоглу переговорили о ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом заявил источник в МИД Турции.

Глава МИД России провел телефонную беседу с министром иностранных дел Турции. В ходе разговора Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу затронули тему нагорнокарабахского конфликта.

Лавров накануне провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана на фоне конфликта в Нагорно-Карабахской Республике.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #карабах #мид рф

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