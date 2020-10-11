Лавров и Чавушоглу переговорили о ситуации в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Нагорно-Карабахской Республике с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом заявил источник в МИД Турции.

Глава МИД России провел телефонную беседу с министром иностранных дел Турции. В ходе разговора Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу затронули тему нагорнокарабахского конфликта.

Лавров накануне провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана на фоне конфликта в Нагорно-Карабахской Республике.