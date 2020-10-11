Кедми предложил расстреливать за допуск НАТО к Каспийскому морю

Базы Турции и НАТО не должны быть расположены на побережье Каспийского моря, а за допуск к Каспию надо расстреливать без суда, сказал военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире ITON-TV.

По его словам, если турецкие базы появятся в Азербайджане, то НАТО получит доступ к берегу Каспийского моря. В дальнейшем самолеты США и Великобритании смогут разворачиваться над Каспием.

России стоит изменить оборонную политику на более проактивную. Кедми утверждает, что если не сделать это, то южные рубежи страны за несколько лет окажутся под ударом. Сейчас наиболее опасным регионом является Кавказ из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, резюмирует эксперт.