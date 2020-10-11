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13:45   11 Октября 2020
Происшествия

Токсичные водоросли остаются одной из основных причин камчатской катастрофы

Токсичные водоросли остаются одной из основных причин камчатской катастрофы

Токсичные водоросли остаются одной из основных версий причины экологической катастрофы на Камчатке, передает ТАСС слова директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова.

Запланированы морские экспедиции с целью изучения токсинов, выделяемых водорослями. По словам Озерова, из всех возможных причин произошедшего этот вариант выходит на первое место. Необходимо установить, что привело водоросли в активное состояние, которое и могло послужить причиной "красных приливов", отравляющих все живое.

Ранее специалист исключил версию о загрязнении акватории Авачинского залива из-за сейсмологических факторов — активные вулканы находятся в 300–400 км от воды, поэтому они не могли стать причиной гибели морских обитателей.

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Автор: Василий Пименов
#ученые #камчатка #водоросли

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