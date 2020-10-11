Токсичные водоросли остаются одной из основных причин камчатской катастрофы

Токсичные водоросли остаются одной из основных версий причины экологической катастрофы на Камчатке, передает ТАСС слова директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова.

Запланированы морские экспедиции с целью изучения токсинов, выделяемых водорослями. По словам Озерова, из всех возможных причин произошедшего этот вариант выходит на первое место. Необходимо установить, что привело водоросли в активное состояние, которое и могло послужить причиной "красных приливов", отравляющих все живое.

Ранее специалист исключил версию о загрязнении акватории Авачинского залива из-за сейсмологических факторов — активные вулканы находятся в 300–400 км от воды, поэтому они не могли стать причиной гибели морских обитателей.