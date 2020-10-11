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13:38   11 Октября 2020
Общество

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через неделю

Россия может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 через неделю

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, что рост заболевших COVID-19 может стать пиковым через неделю и выйти на плато. Эксперт отметил, что для такого исхода нужно соблюдать противоэпидемические меры, сообщает РИА Новости. 

Раньше в оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что количество заболевших COVID-19 в день выше весеннего пика уже трое суток и составляет более 13,6 тыс. человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус #Анатолий Альтштейн

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