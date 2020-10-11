Отбывающий в США срок летчик Ярошенко переведен в тюремный блок

Летчик из РФ Константин Ярошенко, отбывающий наказание в тюрьме Данбери, переведен из изолятора в тюремный блок, передает ТАСС.

Ярошенко поместили в изолятор в начале сентября. Причины перевода российского летчика на карантин до сих пор неизвестны. Жена Ярошенко сообщила, что у мужчины наблюдаются проблемы со здоровьем. Летчик недавно жаловался на головную боль.

Россиянин девять лет назад был приговорен судом США к 20 годам лишения свободы. Ярошенко не признал вину, он считает, что дело против него сфабриковано. Летчика осудили за попытку транспортировки крупной партии кокаина.