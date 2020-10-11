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13:15   11 Октября 2020
Происшествия

Двух террористов ликвидировали в Чечне в ходе КТО

Двух террористов ликвидировали в Чечне в ходе КТО

Двух вооруженных террористов ликвидировали в Чечне. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), пишет ТАСС.

В сообщении говорится, что двое вооруженных бандитов были нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Чеченской Республике. Сначала силовики заблокировали террористов и предложили сдаться. В ответ на это преступники открыли огонь из автоматического оружия и были ликвидированы.

По данным НАК, спецоперация началась после получения информации о нахождении в Серноводском районе вооруженных людей и продолжается в настоящее время.

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Автор: Юлия Яковлева
#чечня #ликвидация #кто #нак

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