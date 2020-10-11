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13:14   11 Октября 2020
Общество

Вирусолог сообщил, при каких условиях снимут ограничительные меры в РФ

Вирусолог сообщил, при каких условиях снимут ограничительные меры в РФ

Профессор МГУ, доктор биологических наук и вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Ura.ru перечислил три условия для снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

Вирусолог назвал главные факторы для послабления мер предосторожности. Среди них названы эффективность вакцины, скорость ослабевания инфекции, и стойкость иммунитета у выздоровевших пациентов.

Ограничения будут действовать и зимой, уверен врач. За время пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 1 285 084 случая, вылечились 1 020 442 пациента. В Москве сейчас школьники отправлены на каникулы, а пожилые люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

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Автор: Василий Пименов
#россия #ограничения #коронавирус

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