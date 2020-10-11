Школьники и учителя в Узбекистане заговорят на русском языке

Россия и Узбекистан подписали соглашение о расширении преподавания русского языка в республике. Теперь предмету в стране будут обучать не только в русскоязычных школах, но и в узбекоязычных учебных заведениях. Узбекистанским педагогам предложат стажироваться в РФ и повышать квалификацию на родине — на базе филиалов российских вузов.

Совместная программа создана при поддержке Минпросвещения России, Министерства образования Узбекистана и Фонда Алишера Усманова — миллиардера, родившегося в Узбекской ССР, который окончил русскоязычную школу в республике.

Россия и Узбекистан неразрывно связаны общей историей и культурным наследием, считает Усманов. Он назвал решение властей «поддержкой общих традиций» и направил на реализацию программы пять миллионов долларов.

«Эта инициатива будет успешна и будет востребована среди всего населения Узбекистана, поэтому я желаю ей огромных успехов», — цитирует Усманова издание UzNews.

На начальном этапе проекта в Узбекистан вылетят 32 российских специалиста, которые займутся повышением квалификации и переподготовкой местных учителей, преподающих на русском. Программа рассчитана на десять лет, а первая делегация пробудет в республике два месяца. За это время протестируют около четырех тысяч педагогов и двух тысяч школьников на знание русского языка.

«Наша цель — чтобы выпускник каждой школы владел как государственным, так и русским языком», — заявил министр образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

По словам замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко, российские методисты «продиагностируют» уровень преподавания русского языка, вместе с узбекистанскими коллегами определят наиболее эффективные методики и обменяются опытом. С января в республику приедут российские педагоги, преподающие точные науки: математику, физику и химию.

Также Глушко анонсировал открытие филиала Российского педагогического университета им. Герцена в Узбекистане. С 2021 года начнется набор на бакалавриат, но и педагогические факультеты в РФ все так же будут принимать узбекских студентов.

О том, так ли необходимо в Узбекистане повышать уровень русского языка, «Политика Сегодня» спросила у Елены Гореловой — россиянки, живущей в республике вместе с семьей. Она хочет, чтобы ее дети хорошо говорили на русском языке, но пока уровень его преподавания даже в русскоязычных школах ниже желаемого.

«Вообще инициатива очень классная и я ей очень рада. Моя дочка не ходит в школу в Узбекистане, она получает дистанционно образование в российской школе. Почему так? Мне бы хотелось, чтобы мои дети знали русский язык в первоначальном виде. По этому поводу ходила шутка, которая совсем не шутка: фрагмент записи с онлайн-урока русского языка в школе, где учительница учила детей окончаниям прилагательных: "Какая мишка? Пушистая мишка"», — вспоминает россиянка.

Разговорным русским языком в Узбекистане, согласно разным опросам, владеет от 50% до 80% населения. В колледжах количество групп с изучением русского составляет половину, а в лицеях — 90%. Русский язык является обязательным к изучению во всех вузах страны, а также основным языком делопроизводства в крупных городах республики. Собеседница ПС привела пример: в Шанхайской организации сотрудничества представители не только Узбекистана, но и Казахстана, Киргизии, Таджикистана общаются на русском языке.

Если инициатива об улучшении уровня преподавания русского языка действительно поменяет ситуацию в положительную сторону, то Елена рассмотрит вопрос о том, чтобы отдать своих детей в школу в республике. Она отмечает, что Узбекистан очень любит, кроме прочего, за прекрасный климат, но «языковой вопрос» в школах стоило бы решить.

«В любом случае, это решение будет прогрессивным, особенно для моих подруг. Я могу пользоваться привилегией, как россиянка, и отдавать ребенка в российскую школу дистанционно. Но если здесь живет русскоговорящая семья с узбекистанскими паспортами — по закону, они должны отправлять детей в местную школу», — рассказала Горелова.

Помимо общего прошлого в Советском Союзе, страны имеют и общее настоящее: Ташкент многие годы является одним из главных торговых партнеров РФ в СНГ. Но и экономический аспект вторичен по сравнению с тем, что язык — фундаментальная основа мировосприятия. Поэтому совместная образовательная программа Узбекистана и России очень важна.

«Если у человека сформирована хорошая база, хорошее понимание структуры языка, то у этого человека есть целостная и четкая картина мира, с помощью которой он сможет хорошо понимать другие науки, например. Если языковая картина мира не сформирована, то понимание других вещей будет нечетким», — констатирует Елена, лингвист по профессии.

Помимо культурного и экономического между странами поддерживается и политический диалог. 1 сентября Владимир Путин в телеграмме лидеру Узбекистана Шавкату Мирзиееву оценил динамичное и всестороннее развитие отношений между Москвой и Ташкентом, а также отметил успехи республики за последние годы в социальной области.