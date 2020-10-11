Украинское СМИ вызвали на допрос из-за интервью на фоне красного флага

Информационное агентство "ГолосUA" записало поздравление политика Петра Симоненко на фоне красного флага, чем вызвало недовольство Министерства юстиции Украины. Об этом информирует издание "ПолитНавигатор".

Украинское ведомство вызвало руководство "ГолосUA" на заседание, чтобы разобраться, соответствует ли деятельность агентства закону о декоммунизации. Ранее в Минюст обратилась Служба безопасности Украины, указывая на неправомерность публикации видеообращения, на котором Симоненко поздравляет украинцев с Днем Победы на фоне красного флага.

В данной ситуации власти Украины демонстрируют двойные стандарты, сказал политолог Андрей Золотарев. Например, символика дивизии СС "Галичина" ни у кого на Украине не вызывает вопросов, добавил он.