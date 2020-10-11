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12:45   11 Октября 2020
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Конституцию Северной Осетии приведут в соответствие с Основным законом РФ

Конституцию Северной Осетии приведут в соответствие с Основным законом РФ

Власти Северной Осетии разработали законопроект по приведению конституции республики в соответствие с Основным законом России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное правительство.

Согласно поправкам к Конституции Северной Осетии — Алании, органы местного самоуправления и государственной власти станут частью единой системы публичной власти в РФ, а также будут взаимодействовать для эффективного решения задач в интересах населения.

Согласно итогам прошедшего голосования, ранее были одобрены и внесены поправки в Конституцию Российской Федерации, что требует изменений нормативно-правовой базы государства. Теперь внести изменения нужно в более чем 100 федеральных законов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#рф #конституция #северная осетия

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