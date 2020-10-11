Открыта новая крупная залежь газа в Карском море

"Газпрому" удалось обнаружить новую крупную залежь голубого топлива на Ленинградском газоконденсатном месторождении Карского моря, передает "Прайм".

У побережья Ямала в Карском море получен приток дебитом порядка 600 тысяч кубометров в сутки. Это свидетельствует об огромных объемах газа в залежи, сообщается в пресс-релизе "Газпрома".

Извлекаемые запасы природного ресурса Ленинградского месторождения относятся к категории уникальных и оцениваются в 1,9 триллиона кубометров.

Российский "Газпром" подсчитает число новых запасов Ленинградского месторождения и передаст полученные данные в ФБУ "Государственная комиссия по запасам" для внесения в баланс государства. В компании также отметили, что это уже четвертое по счету за два года крупное открытие на приямальском шельфе.