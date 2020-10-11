Фанаты тяжелобольной Хлебниковой встревожены ее исчезновением

Исполнительница хита "Чашка кофею" Марина Хлебникова перестала выходить на связь. Об этом сообщает издание Popcake.

Советская и российская эстрадная певица Марина Хлебникова еще зимой 2020 года откровенно рассказала, что более 15 лет борется с неизлечимой болезнью. Однако артистка не уточнила, какой именно недуг ее беспокоит.

Смерть супруга Хлебниковой сильно подкосила ее. Певица похудела, потеряла прежний блеск в глазах и стала злоупотреблять алкогольными напитками. Ее поклонники были сильно напуганы состоянием звезды. Однако Хлебниковой удалось взять себя в руки и зажить новой жизнью. Она привела себя в порядок и сновала начала появляться на экранах телевизора.

Но этим летом стали ходить слухи, будто Хлебникова пропала. Как выяснилось, она перестала выходить на связь и забросила свой блог в Instagram. Последняя публикация в Сети была сделана 30 июля. Подписчики исполнительницы надеются, что с ней все хорошо и она скоро объявится.