Рост цен вызвал ажиотаж покупателей на российском авторынке

Повышенный рост спроса на машины зафиксирован в последнее время на российском авторынке, сообщил "Российской газете" руководитель экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин.

Он уточнил, что за сентябрь в России было продано 154,4 тысячи новых автомобилей, что на 3,4% выше, чем за аналогичный период 2019 года. По словам эксперта, объем продаж упирался только в доступность машин, и, хотя склады у дилеров не опустели, ситуация по брендам неоднозначная. Например, есть марки, моделей которых к концу сентября полностью не осталось.

Причиной всплеска спроса эксперты называют не только прошлые ограничения по коронавирусу, но и ослабление рубля. Директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников отметил, что покупатели ожидают значительное увеличение цен на машины в скором времени. Поэтому все те, кто рассчитывал на покупку авто, торопятся сделать это, пока цены не взлетели вверх.