Десятки людей с пиротехникой напали на полицейский участок под Парижем

Комиссариат парижской полиции в коммуне Шампиньи-сюр-Марн подвергся нападению злоумышленников, вооруженных арматурой и пиротехникой, сообщает ТАСС со ссылкой на CNews.

Мэр коммуны Лоран Жан сообщил, что на комиссариат напали около 40 человек. Неизвестные на протяжении 10 минут обстреливали полицейский участок фейерверками. В результате инцидента сгорели несколько припаркованных машин.

Никто из полицейских и мирных граждан не пострадал. Парижские правоохранители проводят проверку по факту инцидента, личности и мотивы злоумышленников устанавливаются.