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12:26   11 Октября 2020
Происшествия

Десятки людей с пиротехникой напали на полицейский участок под Парижем

Десятки людей с пиротехникой напали на полицейский участок под Парижем

Комиссариат парижской полиции в коммуне Шампиньи-сюр-Марн подвергся нападению злоумышленников, вооруженных арматурой и пиротехникой, сообщает ТАСС со ссылкой на CNews.

Мэр коммуны Лоран Жан сообщил, что на комиссариат напали около 40 человек. Неизвестные на протяжении 10 минут обстреливали полицейский участок фейерверками. В результате инцидента сгорели несколько припаркованных машин.

Никто из полицейских и мирных граждан не пострадал. Парижские правоохранители проводят проверку по факту инцидента, личности и мотивы злоумышленников устанавливаются.

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Автор: Яна Либерман
#полиция #нападение #париж

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