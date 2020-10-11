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12:08   11 Октября 2020
Политика

Власти усиливают меры безопасности в столице Белоруссии

Власти усиливают меры безопасности в столице Белоруссии

Силовики стягивают спецтехнику к месту проведения антиправительственных акций в центре Минска, сообщает РИА Новости.

Площадь около Дворца Республики на данный момент пустует, однако несколько единиц техники силовых структур уже можно наблюдать возле Дома офицеров. Также несколько армейских грузовиков прибыли на Интернациональную улицу. А по проспекту Независимости прошла колонна спецтехники, среди которой журналистами были замечены водометы.

Массовые антиправительственные акции начались в Белоруссии после прошедших выборов президента, где с большим отрывом победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он заручился поддержкой 80,1% белорусов. Оппозиционно настроенные граждане решили не признавать эти результаты.

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Автор: Яна Либерман
#минск #силовики #протесты

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