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11:58   11 Октября 2020
Общество

В России зафиксировали новый рекорд по числу случаев коронавируса

В России зафиксировали новый рекорд по числу случаев коронавируса

Количество новых пациентов с коронавирусом в России достигло рекордных показателей. За прошедшие сутки медики зафиксировали 13 634 случая инфекции, сообщается в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Среди заболевших за прошлые сутки у 26,3% не наблюдалось никаких клинических проявлений инфекции. По данным оперштаба, число летальных исходов составило 149. Полностью вылечиться от коронавируса смогли еще 4240 россиян.

С актуальной и подробной информацией об эпидемиологической ситуации, складывающейся в России и мире, можно ознакомиться на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#пандемия #коронавирус #оперштаб

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