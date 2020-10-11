В России зафиксировали новый рекорд по числу случаев коронавируса

Количество новых пациентов с коронавирусом в России достигло рекордных показателей. За прошедшие сутки медики зафиксировали 13 634 случая инфекции, сообщается в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Среди заболевших за прошлые сутки у 26,3% не наблюдалось никаких клинических проявлений инфекции. По данным оперштаба, число летальных исходов составило 149. Полностью вылечиться от коронавируса смогли еще 4240 россиян.

С актуальной и подробной информацией об эпидемиологической ситуации, складывающейся в России и мире, можно ознакомиться на официальном портале стопкоронавирус.рф.