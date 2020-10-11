Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:40   11 Октября 2020
Политика

Глава Азербайджана заявил о готовности к переговорам с Арменией по Карабаху

Глава Азербайджана заявил о готовности к переговорам с Арменией по Карабаху

Азербайджан готов незамедлительно начать переговоры с Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в воскресенье, 11 октября, азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Как сообщил Алиев, по результатам переговоров, состоявшихся в Москве, предполагается вывод армянских военнослужащих из зоны карабахского конфликта.

Ранее, 9 октября, в ходе консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении боевых действий. Режим прекращения огня в НКР вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#азербайджан #армения #алиев #нагорный карабах

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров