Глава Азербайджана заявил о готовности к переговорам с Арменией по Карабаху

Азербайджан готов незамедлительно начать переговоры с Арменией по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в воскресенье, 11 октября, азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Как сообщил Алиев, по результатам переговоров, состоявшихся в Москве, предполагается вывод армянских военнослужащих из зоны карабахского конфликта.

Ранее, 9 октября, в ходе консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении боевых действий. Режим прекращения огня в НКР вступил в силу 10 октября с 12:00 по местному времени (11:00 мск).