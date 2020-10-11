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11:38   11 Октября 2020
Политика

Политолог Погребинский выступил за парламентское управление на Украине

Политолог Погребинский выступил за парламентское управление на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен поддержать идею перехода к парламентскому управлению. Об этом заявил политолог Михаил Погребинский в своем Telegram-канале.

Аналитику задали вопрос о смене полюсов Украины с приходом нового президента. Учитывалось, что в парламенте находятся люди, которые представляют все части страны. На вопрос об отказе от парламентско-президентского управления Погребинский ответил утвердительно.

"Действующий президент должен поддержать эту идею", — подчеркнул эксперт.

По словам политолога, если президент хочет обезопасить себя и близких после отставки, ему необходимо выступить за переход к парламентскому управлению.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #политолог #погребинский

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