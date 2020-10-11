Взрыв придорожной бомбы в Афганистане унес жизни 13 человек

Взрыв произошел в афганской провинции Сари-Пуль. Погибли десять военнослужащих и трое мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolonews.

Бомба сдетонировала 11 октября на севере Афганистана. По данным местных СМИ, пострадали три человека. Информация о жертвах и раненых может быть неокончательной.

Взрыв был учинен террористами, которые преследовали колонну военных. Бомба сдетонировала при проезде армейских транспортных средств. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за инцидент в провинции Сари-Пуль.