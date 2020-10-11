Титов предложил продлить меры поддержки бизнеса в России

Антикризисные меры поддержки бизнеса в условиях пандемии должны быть продлены, убежден уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Бизнес-омбудсмен в беседе с РАПСИ при этом отметил, что механизм предоставления льгот субъектам малого и среднего предпринимательства в России должен быть усовершенствован. Титов уточнил, что помощь должна оказываться наиболее перспективным организациям, так как после окончания кризиса именно эти компании будут работать на восстановление и укрепление российской экономики.

Одним из способов модернизации системы поддержки бизнеса может стать пересмотр правил определения пострадавших предприятий, считает омбудсмен. По его словам, властям следует отказаться от прежнего механизма поддержки, когда помощь оказывалась в соответствии с ОКВЭД. Титов подчеркнул, что сегодня льготы следует предоставлять только тем организациям и предпринимателям, которые смогут доказать необходимость поддержки налоговой отчетностью.

Всемирный банк ранее усомнился в эффективности политики Правительства РФ в области поддержки малого и среднего бизнеса в условиях кризиса. По мнению экспертов ВБ, поддержка малого предпринимательства в России "слишком щедра". Специалисты отмечают, что в условиях санкций растущая долговая нагрузка бюджета может оказаться для страны непосильной, поэтому льготы и субсидии нужно выдавать не всем малым предприятиям, а только тем, кто после кризиса поможет в восстановлении национальной экономики.