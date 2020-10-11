Украинская писательница возмутилась русским языком на улицах Львова

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой возмутилась "русификацией" Львова. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Ницой заявила, что горожане неумолимо "скатываются в Русский мир", не замечая, что на улицах Львова повсеместно разговаривают на русском языке.

"Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг?" — задается вопросом писательница.

Ницой подметила, что, находясь во Львове, чувствует себя будто в Киеве.

Ранее писательница назвала классиков русской литературы, таких как Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, "щупальцами Русского мира". Также она известна регулярными публичными скандалами с кассиршами, которые посмели ответить ей на русском языке.