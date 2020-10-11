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10:50   11 Октября 2020
Политика

Украинская писательница возмутилась русским языком на улицах Львова

Украинская писательница возмутилась русским языком на улицах Львова

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой возмутилась "русификацией" Львова. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Ницой заявила, что горожане неумолимо "скатываются в Русский мир", не замечая, что на улицах Львова повсеместно разговаривают на русском языке.

"Дорогие львовяне, стесняюсь спросить. Где ваш бандеровский флаг?" — задается вопросом писательница.

Ницой подметила, что, находясь во Львове, чувствует себя будто в Киеве.

Ранее писательница назвала классиков русской литературы, таких как Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, "щупальцами Русского мира". Также она известна регулярными публичными скандалами с кассиршами, которые посмели ответить ей на русском языке.

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Автор: Кристина Мокроусова
#львов #ницой #русский мир

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