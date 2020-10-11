Алиев одобрил результаты армяно-азербайджанских переговоров в Москве

Переговоры представителей Армении и Азербайджана в Москве привели к соглашению о перемирии с 12:00 10 октября. Как сообщает ТАСС, президент Азербайджана Ильхам Алиев позитивно оценил результаты переговоров.

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна, в Москве при посредничестве министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова дала важные результаты, которые одобрил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил важность соглашения о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе. Принципиально важным Алиев считает реализацию азербайджанского предложения о субстантивных переговорах между Арменией и Азербайджаном при неизменности формата переговоров.