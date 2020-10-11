Талибы поддержали Трампа на выборах президента США

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено на территории РФ) заявили о поддержке американского лидера Дональда Трампа. Талибы надеются, что его победа повлияет на вывод войск США из Афганистана, сообщает РИА Новости.

Несмотря на некоторую нелепость, глава Белого дома является мудрым политиком, считают в "Талибане". В случае победы на президентских выборах он сведет на нет американское военное присутствие в Афганистане, сказал один из талибов.

Ранее Трамп заявлял, что часть военнослужащих должна вернуться из Афганистана домой к празднованию в США Рождества — к 25 декабря.