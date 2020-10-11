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10:38   11 Октября 2020
Политика

Талибы поддержали Трампа на выборах президента США

Талибы поддержали Трампа на выборах президента США

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено на территории РФ) заявили о поддержке американского лидера Дональда Трампа. Талибы надеются, что его победа повлияет на вывод войск США из Афганистана, сообщает РИА Новости.

Несмотря на некоторую нелепость, глава Белого дома является мудрым политиком, считают в "Талибане". В случае победы на президентских выборах он сведет на нет американское военное присутствие в Афганистане, сказал один из талибов.

Ранее Трамп заявлял, что часть военнослужащих должна вернуться из Афганистана домой к празднованию в США Рождества — к 25 декабря.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #афганистан #трамп #талибан

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