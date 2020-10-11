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10:23   11 Октября 2020
Политика

Губернатор Московской области высказался против карантина

Губернатор Московской области высказался против карантина

Главной задачей руководства Московской области обозначили недопущение карантина на фоне ситуации с COVID-19. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-1"

Губернатор пришел к выводу, что нельзя допустить закрытия на карантин. По словам Воробьева, из-за карантина может остановиться экономика. "Дело — труба", высказался об этом Андрей Воробьев на своем выступлении.

По данным оперштаба, на 10 октября в Москве выявлено 325917 случаев коронавируса.

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Автор: Борис Нестеров
#московская область #коронавирус #губернатор Воробьев

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