Полет российских пилотов на Су-57 без купола впечатлил американские СМИ

Минобороны России опубликовало видео с необычным полетом истребителей Су-57. Пилоты находились в кабине без прозрачного купола, в профессиональной терминологии — без «фонаря», защищающего экипаж от встречного потока воздуха, погодных условий и шума.

Американский журнал Popular Mechanics удивился столь смелому решению. Но, в конце концов, «иногда вам нужно отправиться в полет без щита, который оберегает вас от замерзания до смерти», пишет журналист Кайл Мизоками. Учитывая, что Су-57, по классификации НАТО — «Преступник», может развивать скорость до 2 440 километров в час, сложно представить себя на месте пилота без защитного купола в таких условиях.

«Видео полета без защитной кабины — последнее представление о новом российском истребителе-невидимке Су-57, который недавно прошел беспилотные испытания. "Преступник" — это большой двухмоторный истребитель-невидимка того же сурового класса, что и F-22 Raptor ВВС США», — представляет читателям российскую разработку Popular Mechanics.

Скорее всего, рискованный полет — отработка внештатной ситуации, предполагает автор статьи. Если купол кабины оторвется, российские пилоты все равно смогут взять ситуацию под контроль и продолжить полет, несмотря на ветер, дождь и морозы от большой скорости и высоты. К тому же, у пилота «очень плотная куртка» или специальный летный костюм, который может защитить его даже при «безкупольном» полете, предполагает американский журналист.

Действительно, случаи с потерей защитной части кабины нередки. В январе 2019 года два пилота израильских ВВС попали в такую ситуацию: на высоте более 9000 метров кабина F-15I Eagle осталась «голой» и военные мгновенно подверглись холоду в -45 градусов по Цельсию, ураганному ветру и оглушительному шуму двигателей.

В том же году случился и другой аналогичный инцидент, пишет журнал. «Гражданское лицо», сидевшее в истребителе французских ВВС Rafale, случайно потянуло рычаг во время взлета, катапультировав себя из кабины. Трагедии удалось избежать: чересчур инициативный пассажир приземлился с парашютом на взлетно-посадочную полосу. Пилот смог посадить истребитель, но не без усилий — управлять боевой машиной без защитной кабины нелегко.

Су-57 предназначен для противовоздушной обороны, но и рассчитан на работу «по земле». Это первый в России истребитель-невидимка с уменьшенным радиолокационным сечением с фронтальной и боковой сторон, проще говоря — он незаметен для радаров противника. Су-57, наряду с «американцами» F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и китайским Chengdu J-20, является истребителем пятого поколения, сочетающим в себе скорость, скрытность, современное оружие и датчики.

Впрочем, статья в американском издании не обошлась без «укола» в сторону российской авиации. Popular Mechanics пишет, что в прошлом месяце США «тайно спроектировали, построили и испытали новый истребитель всего за один год».

«Хотя мы все еще мало знаем о новом американском истребителе шестого поколения, он предназначен для уничтожения истребителей пятого поколения, таких как Су-57, с опущенным верхом или без него», — сказано в статье Popular Mechanics.

Ранее мы писали об этой новинке: увы, Пентагон по неизвестным причинам не раскрывает никакой информации о самолете, который якобы уже испытан. Впрочем, отсутствие каких-либо сведений об угрожающем новейшем истребителе США не мешает американцам угрожать российскому Су-57.

Не в первый раз американские СМИ уделяют повышенное внимание российской военной авиации. В августе журнал Forbes обратил внимание на планы РФ ускорить разработку ударного беспилотника-«невидимки» С-70 «Охотник»: поставки этого оружия в российскую армию перенесли с 2025 на 2024 год. По мнению журналистов издания, такая спешка контрастирует с успехами США в этой области.

Пентагон работает над БПЛА «медленно и осторожно», когда как «Охотник» уже был испытан в тандеме с Су-57. Предполагается, что на поле боя машины будут работать в паре: беспилотник в качестве сопровождающей авиации, а истребитель как «основная» боевая единица. О том, почему Су-57 потенциально превосходит американские аналоги, читайте в нашей статье «Главный конкурент: как российский истребитель Су-57 "подвинул" самолеты США».