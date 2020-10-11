Инфекционист объяснил неэффективность тестов на антитела к коронавирусу

Тесты на антитела к коронавирусной инфекции не несут никакой пользы. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Частные медицинские лаборатории берут с клиентов порядка 970 рублей за работу, заявил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Он назвал это занятие бессмысленной тратой денег.

"Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно", — поделился специалист.

Наличие защитных белков в крови человека не дает ему право отказываться соблюдать масочный режим, подчеркнул Жемчугов. Он заявил, что эксперты еще не убедились в точных сроках действия иммунитета от COVID-19.