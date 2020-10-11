Байден рассказал, что победе демократов помешает только мошенничество

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден рассказал, что помешать ему победить на выборах смогут только фальсификации. Речь политика на встрече со сторонниками в Пенсильвании опубликовали на официальном сайте предвыборной кампании Байдена.

Кандидат в президенты считает, что американцы должны прийти голосовать, дабы избежать мошенничества. Байден добавил, что примет любой исход выборов.

Раньше политик предупреждал, что его оппонент Дональд Трамп может попытаться косвенно "украсть" победу, выставив голосование по почте нарушением.

О фальсификациях на предстоящих выборах неоднократно говорил действующий президент США. Дональд Трамп 17 сентября заявил, что жители Америки никогда не узнают точных результатов голосования из-за хаотичной рассылки бюллетеней по почте.