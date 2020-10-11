Названы принципы выбора валют для хранения накоплений

Россиянам следует рассматривать возможные риски при инвестировании своих сбережений в иностранную валюту. Главные правила сохранения средств раскрыл РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков.

Отечественные банки сегодня сохраняют стабильность инвестпортфелей, удерживая объем валютных вкладов клиентов на уровне 10%. Чаще всего россияне конвертируют рубли в доллары, евро и британские фунты стерлингов, некоторые стремятся защитить накопления в более экзотических валютах. Главным правилом сохранения средств должна быть привязка к будущим расходам, сообщил эксперт.

Лучшим способом защитить сбережения может быть принцип валютной диверсификации. Ориентироваться следует на то платежное средство, которое позволит выгоднее тратить деньги в дальнейшем. При этом стоит учитывать, что состояние рынка валюты сегодня с трудом поддается прогнозированию.