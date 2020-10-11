Политолог Макеева назвала главную ошибку Зеленского в борьбе с COVID-19

Обозреватель Наталья Макеева назвала главную ошибку президента Украины Владимира Зеленского в борьбе с COVID-19. Об этом она заявила в комментарии для радио Sputnik.

По словам Макеевой, Зеленский повторяет ошибку руководителей Японии 1950-х годов: в то время у СССР была вакцина от полиомиелита для детей, но власти Токио заявили, что "пусть лучше дети будут мертвыми, чем красными". Аналогичную ошибку допускают власти Украины, сознательно отказываясь от вакцины от коронавируса сейчас.

"Я лично видела людей, которые прививались российской вакциной, — они прекрасно себя чувствуют. Учитывая, что прививаются тысячи людей и с ними все нормально, думаю, это повод сделать вывод о том, что наша вакцина хорошая и стоит ее применять", — рассказала Макеева.

Эксперт также добавила, что не стоит политизировать эту тему, так как здоровье людей должно быть превыше всего.