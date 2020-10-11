Эксперт оценил вероятность восстановления прежнего курса рубля

Ситуация на мировом финансовом рынке существенно изменилась, обеспечив рост котировок и оптимизм инвесторов. О шансах на скорое восстановление курса рубля в прежнем валютном коридоре "Российской газете" рассказал аналитик Марк Гойхман.

Основными медиаторами изменения валютного равновесия сегодня являются внешнеполитические изменения — в первую очередь, грядущие президентские выборы в США и конфликт в Нагорном Карабахе. Парадоксально, но в этот период инвесторы стали чаще вкладываться в рисковые активы, что благоприятно сказывается на положении рубля. Такая ситуация будет сохраняться как минимум до активной фазы американских выборов, сообщил главный аналитик Телетрейд.

Сегодня финансовая система России значительно лучше подготовлена к экономической напряженности. Средства Фонда национального благосостояния и резервы Центробанка РФ позволят нивелировать негативные факторы. Дестабилизация по аналогии с 2014 годом в данной ситуации маловероятна.