Собянин рассказал о способе избежать закрытия предприятий в Москве

Власти Москвы возьмут под контроль перевод сотрудников на дистанционный формат работы. Со слов главы города Сергея Собянина в интервью "России-1", это поможет избежать закрытия предприятий в столице.

Руководителей столичных предприятий обязуют предоставить властям списки людей, переходящих на удаленный режим работы. Соблюдение ограничений будет отслеживаться.

"К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается", — заявил мэр Москвы.

По решению Собянина, работодатели каждую неделю должны предоставлять Правительству Москвы отчет о переводе не менее 30% сотрудников на "удаленку". На фоне роста количества заболевших COVID-19, бесплатное пользование общественным транспортом для столичных школьников и пенсионеров приостановят с 9 октября. Это необходимо, чтобы потенциальные переносчики вируса и граждане из групп риска оставались дома.